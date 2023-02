3:2-Sieg gegen Ahlen Was Borussias U23 den Profis alles vormacht

Schon jetzt sind es in 24 Spielen mehr Punkte als unter Polanskis Vorgänger Heiko Vogel in 38. Mit neun Siegen aus den vergangenen zwölf Spielen hat sich die U23 neben Preußen Münster und dem Wuppertaler SV unter den drei besten Teams der Regionalliga West etabliert. Nach dem 4:2-Erfolg in Wuppertal forderte Ahlen den Borussen alles ab. „Das Spiel war wie erwartet hart umkämpft. Ahlen war sehr effizient“, sagte Polanski.