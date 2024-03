Abstiegskampf in der Regionalliga Borussias U23 schaut zu und verliert einen Platz

Denn mit einem 2:1 gegen die SSVg Velbert – ein Nachholspiel vom 18. Spieltag – ist der SV Lippstadt vorbeigezogen an Borussia, die am Karsamstag in Velbert zu Gast ist und eine Woche später Lippstadt empfängt. Im zweiten Nachholspiel – ausgefallen am 20. Spieltag – besiegte Rot Weiss Ahlen den FC Wegberg-Beeck mit 3:1. Einerseits verhinderte der Ausgang, dass Gladbachs U23 auf einen definitiven Abstiegsplatz abrutschte, andererseits schöpft Ahlen selbst wieder Hoffnung.