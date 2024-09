„Eine U23-Mannschaft kann das ab“ Polanski sieht Vorteil der England-Reise und setzt auf ein Wechselspiel

Normale Trainingswochen sind für Borussias U23-Trainer Eugen Polanski zu einem seltenen Gut geworden. Nach der Länderspielpause mit einigen Abstellungen an die Bundesliga-Mannschaft waren jetzt schon wieder einige Spieler nicht im Training der Reserve. Eine Mischung aus Spielern der U17, U19 und U23 trat am Dienstag die Reise nach Sunderland an zum ersten Spiel des Premier League International Cups, an dem die Gladbacher zum dritten Mal teilnehmen, sie starteten mit einem 3:0-Sieg.