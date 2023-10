Borussias U23 in Lippstadt gefordert Warum Polanski die geringere Profi-Unterstützung keine Sorgen bereitet

„Jeder der aktiv am Training teilnimmt, hat die Chance und konnte sich über Trainingsleistungen in den letzten Wochen empfehlen. Unsere Struktur können wir mit dem gesamten Kader spielen, also denke ich, dass wir da kein großes Problem haben“, sagt der Cheftrainer, dessen Einwechselspieler in den vergangenen Wochen immer wieder Akzente gesetzt haben.