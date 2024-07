„Überragender Test für uns“ Borussias U23 beendet Vorbereitung mit Remis gegen Rot-Weiss Essen

Am Samstag in der Nähe von Arnheim waren es zunächst die Essener, die die Partie bestimmten, Tore fielen jedoch im ersten Durchgang nicht. Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel verwandelte RWE einen Foulelfmeter und ging in Führung. Polanskis Mannschaft brachte das aber nicht aus ihrem Konzept, im Gegenteil: Kushtrim Asallari gelang in der 71. Minute der verdiente Ausgleich, im Anschluss ließ Borussia mehrere Großchancen ungenutzt.