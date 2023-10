Borussias Reserve in Lippstadt Später Elfmeter-Ausgleich verhindert vierten Sieg der U23 in Serie

Die U23 trat damit in stark veränderter Startformation in Lippstadt an – dafür aber mit einigen Spielern, die vergangenen Donnerstag noch im Testspiel der Profis gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden zum Einsatz gekommen waren. Mika Schroers hatte auch zum Kader des Cheftrainers Gerardo Seoane gehört, der Offensivspieler kam jedoch nicht zum Einsatz. Dafür war er in Lippstadt hellwach, als der Borussia schon in der siebten Minute mit einem schönen Schuss aus 20 Metern in Führung brachte, sein fünftes Saisontor.