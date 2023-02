Borussias 4:2 in Wuppertal Dank Noß nutzt die U23 ihre Überzahl im Topspiel aus

Conor Noß blieb es vorbehalten, ein ereignisreiches Topspiel in der Regionalliga West zu entscheiden. Borussias Profi, der seit einigen Wochen wieder fest zum Kader der U23 gehört, erzielte in der 85. Minute für den Tabellendritten das 4:2 beim Zweiten Wuppertaler SV, der zuvor in elf Spielen ungeschlagen geblieben war. Mit dem Auswärtssieg sind die Gladbacher nun wieder punktgleich mit dem WSV.