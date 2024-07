Sieg in Oberhausen Borussias U23 schießt sich zum Saisonauftakt an die Tabellenspitze

Borussias U23 hat eine komplizierte Saison hinter sich: 2023/24 befreite sich die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski erst in der Schlussphase der Spielzeit aus dem Abstiegskampf. Nun soll es wieder besser laufen für die Gladbacher Zweitvertretung – und der erste Schritt dazu ist schon einmal gelungen: Am Samstag gewann die U23 zum Auftakt in der Regionalliga West bei Rot-Weiß Oberhausen 4:2 (1:1).