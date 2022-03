Emotionaler Sieg gegen Aachen : Das machte Heiko Vogel beim 3:2-Erfolg der U23 besonders stolz

Torschütze gegen Aachen: Borussias Semir Telalovic. Foto: Heiko van der Velden

Mönchengladbach Dank eines Treffers durch Michael Wentzel in der 84. Minute siegte Borussias U23 im Regionalliga-Heimspiel gegen Alemannia Aachen 3:2. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel nach dem Unfalltod von Jordi Bongard keine gewöhnliche Spielvorbereitung hinter sich.

Mit ihrer wohl besten Saisonleistung hat Borussias U23 im heimischen Grenzlandstadion Alemannia Aachen 3:2 besiegt und damit das Polster auf die Gefahrenzone der Regionalliga West, die jetzt mit den Aachenern beginnt, auf acht Zähler anwachsen lassen. Das ist besonders vor dem Hintergrund beeindruckend, dass die junge Mannschaft in der vergangenen Trainingswoche den plötzlichen Unfalltod von Jordi Bongard zu verarbeiten hatte.

„Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs. Dass wir gute Typen haben, wusste ich auch vorher, aber sie sind wirklich der Wahnsinn“, sagte Trainer Heiko Vogel sichtlich angefasst. „Das ist ein Sieg wie ein großer Titel. Ich habe die Mannschaft in dieser Woche überwiegend selbst entscheiden lassen, was und wann sie trainieren will. Teilweise haben wir dann einfach Zeit gemeinsam verbracht. Für Jordi war der Fußball das, was er am liebsten gemacht hat. Auch er wäre heute total stolz gewesen“, fügte Vogel an.

Dabei begann die Partie für die Borussia gar nicht gut, als Aachen seinen ersten Angriff schnell und sehenswert vortrug und Tim Korzuschek diesen präzise in den Winkel des Borussen-Tores vollendete (8.). Nur zwei Minuten später hätte Korzuschek beinahe nachgelegt. Doch die Reaktion der Borussen folgte. Bei einem Steckpass wähnten die Gäste Steffen Meuer fälschlicherweise im Abseits, Meuer schob den Ball überlegt in die lange Ecke (15.). Nun entluden sich zum ersten Mal die Emotionen, als der Torschütze in die Arme seines Trainers spurtete. „Das kam daher, weil ich ihm vorher gesagt hatte, dass er wieder mit einem Treffer dran ist, weil er im Training überragend gearbeitet hat“, erklärte der Coach.

Bis zur Pause passierte dann wenig, ehe gleich nach dem Wiederbeginn die Stunde von Semir Telalovic schlug. Eingesetzt von Joshua Holtby, schoss Gladbachs Angreifer durch die Beine des Keepers zum 2:1 (48.). 20 Minuten später zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt, als Borussias Torhüter Jan Olschowsky Aachens Oluwabori Falaye bei einer Faustabwehr erwischte und der Aachener danach benommen aus dem Spiel musste. So kam Korzuschek zu seinem zweiten Tor des Tages.

Borussia erhöhte danach zunehmend den Druck, die Hereinnahme von Phil Beckhoff schien noch einmal wie ein Signal zu sein, an diesem Tag die drei Zähler holen zu wollen – bis der Tank leer ist. In der 84. Minute bekamen die Aachener den Ball dann mehrfach nicht geklärt, bis Michael Wentzel goldrichtig stand und zum Sieg traf. Mit der Nachspielzeit hatten die Borussen jedoch noch zehn Minuten zu überstehen, was letztlich gelang. Kurz vor dem Ende verpasste der eingewechselte Sander Christiansen noch das 4:2, doch das war an einem mit Emotionen vollgepackten Samstag nur noch eine Randnotiz.