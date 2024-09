Auswärtssieg auf Schalke Bei Borussias U23 stimmt die Mischung

In der jüngeren Vergangenheit waren die Duelle der U23-Mannschaften von Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 oft große Spektakel: Im Jahr 2023 fielen 19 Tore in zwei Spielen beim 3:6 und 5:5. Am Samstag ließ Borussia in Gelsenkirchen dagegen souveränen Minimalismus walten und feierte mit einem 1:0 den vierten Saisonsieg.