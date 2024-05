Nach wichtigem Sieg im Abstiegskampf Borussias U23 erwartet das „spielerische Nonplusultra“ der Regionalliga

Ähnlich wie Borussias Bundesligateam musste die U23 den Blick in den vergangenen Monaten in die unteren Regionen der Tabelle richten. Am vergangenen Wochenende könnte aber der entscheidende Durchbruch geschafft worden sein: Borussia selbst legte am Sonntag mit dem 3:0-Erfolg bei der Reserve Fortuna Düsseldorfs ein beinahe perfektes Spiel vor, kurz darauf verlor der SV Lippstadt 08 als letzter verbliebener enger Konkurrent im Abstiegskampf 1:3 gegen die U21 des 1. FC Köln. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt für Borussia nun fünf Punkte.