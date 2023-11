Am Freitag gegen Fortuna Köln Borussias U23 steht vor einem harten Programm in der Regionalliga

Gerade weil der Trend bei der U23 von Borussia in den vergangenen Wochen mit fünf ungeschlagenen Spielen in Serie klar nach oben zeigte, war die Niederlage am vergangenen Wochenende so mit Sicherheit nicht eingeplant. Die Reserve von Fortuna Düsseldorf stand vor dem Spiel gegen Borussia auf einem Abstiegsplatz, sammelte gegen das Team von Trainer Eugen Polanski aber ihren dritten Saisonsieg ein. Zur Halbzeitpause war das Spiel mit dem 0:3-Zwischenstand im Grunde schon entschieden. Ein Totalausfall war die Leistung der Gladbacher allerdings nicht. „Das 0:3 habe ich spielerisch nicht gesehen. Es war nicht alles schlecht. Aber das was schlecht war, müssen wir schnell verbessern“, sagte Polanski, der in dieser Woche wieder für die Pro-Lizenz beim DFB weilt.