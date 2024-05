Wildes erstes Halbfinale Borussias U19 verliert Acht-Tore-Spiel deutlich gegen Hoffenheim

Mitten in die bis dahin auffälligste Offensivphase der Borussen, in der Boteli zumindest in einer von zwei Szenen elfmeterverdächtig zu Fall gebracht wurde und noch einen Kopfball übers Tor setzte, vollendeten die Hoffenheimer einen Konter zum 1:5. Dem eingewechselten David Arize gelang daraufhin noch der Treffer zum 2:5. Makanda sorgte drei Minuten vor Schluss fürs 2:6, sodass Borussia mit der Bürde eines Vier-Tore-Rückstandes in das Rückspiel am Sonntag (11 Uhr) in Hoffenheim geht.