Vom BVB und Schalke 04 Borussia schnappt der Konkurrenz drei Talente für die U19 weg

Gladbachs U19 hat mit dem Erreichen der Endrunde der A-Junioren-Meisterschaft in dieser Saison deutschlandweit auf sich aufmerksam gemacht. Obwohl die Niederlagen in den beiden Halbfinal-Spielen gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:6 und 0:4 deutlich waren, ist allein der Vizemeister-Titel in der Weststaffel für Trainer Oliver Kirch und sein Team als großer Erfolg einzuordnen.