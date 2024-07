Neue Ziele für Erfolgsteam des Vorjahres Gladbachs U19 schließt erste Phase der Vorbereitung mit Neun-Tore-Testspiel ab

Mönchengladbach · Die U19 war in der abgelaufenen Saison das Vorzeigeteam, nun gehen die Gladbacher in der neuen Nachwuchsliga des DFB an den Start. Trainer Oliver Kirch schildert seine ersten Eindrücke aus dem Training und den Testspielen, spricht über die Neuzugänge und gibt ein klares Ziel aus.

08.07.2024 , 16:26 Uhr

Oliver Kirch geht nun in sein zweites Jahr als U19-Trainer bei Borussia. Foto: IMAGO/Steinbrenner