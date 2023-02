Borussias U19 Trainer Alexander Ende hofft, dass sein Puzzle passt

Ende formuliert klare Ansprüche an das Spiel seines Teams. „Ich hoffe, es ist in jedem Spiel erkennbar, dass wir von unseren Stärken überzeugt sind und uns nicht zu sehr am Spiel des Gegners ausrichten. Es soll ein Wiedererkennungswert sichtbar sein sowie das Vertrauen der Jungs in ihre eigene Stärke“, sagt Ende. Seine U19 soll ein klares Profil haben. Vom Start weg.