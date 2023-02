Debüt im Tor Gladbachs U19 setzt Siegesserie fort

Der Angreifer zählt wie viele seiner Kollegen zum jüngeren 2005er Jahrgang, der vergangene Saison unter Trainer Eugen Polanski noch in der U17 um den Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft mitspielte. Ende stellte insgesamt fünf 2005er auf, dazu fünf 2004er und in Tiago Pereira Cardoso sogar einen 2006er: Der Torwart feierte anstelle des Stammkeepers Florian Dimmer, selbst am Freitag Debütant in der U23, seine Premiere in der A-Junioren-Bundesliga. Tags zuvor hatte der 16-jährige Pereira Cardoso noch beim 3:0 der B-Junioren gegen Fortuna Köln seinen Kasten sauber gehalten. Der Luxemburger gilt als großes Talent und wurde im November bereits für die A-Nationalmannschaft seines Landes nominiert, kam aber nicht zum Einsatz.