Zweiter Tabellenplatz gesichert Borussias U19 steht im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft

Nun kämpfen die Gladbacher Talente um den nationalen Titel: Im Halbfinale treffen sie in Hin- und Rückspiel auf den Meister der Staffel Süd/Südwest, die TSG Hoffenheim. Zunächst sind die Kraichgauer am Mittwoch (Uhrzeit steht noch nicht fest) in Gladbach zu Gast, am darauffolgenden Sonntag steht das Rückspiel an. Bei einem Weiterkommen würde am Sonntag, 2. Juni, entweder der West-Meister Borussia Dortmund oder Hertha BSC, Meister der Staffel Nord/Nordost im Endspiel warten.