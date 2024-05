Sieg im Spitzenspiel Borussias U19 steht dicht vor einem großen Erfolg

Allein die Formkurve hatte für Borussias U19 gesprochen: Vier Spiele in Folge hatte sie jüngst in der A-Junioren-Bundesliga gewonnen und sich mit 18:2 Toren in diesem Zeitraum warmgeschossen für das vorentscheidende Spiel um Kampf um das Ticket für das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft gegen Bayer Leverkusen. Und Gladbachs U19 bestätigte dann auch ihren guten Lauf, gewann das Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten 2:1 (2:0) und ist damit einen Spieltag vor Saisonschluss an Leverkusen vorbei auf den so wichtigen zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga West geklettert.