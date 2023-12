“Irgendwann ist auch diese Lernphase mal vorbei“ Was Borussias U23-Trainer Polanski am 0:4 gegen Wuppertal besonders ärgerte

Mönchengladbach · Borussias U23 hat mit dem 0:4 gegen den Wuppertaler SV die dritte Niederlage in Folge in der Regionalliga West kassiert. Entschieden war die Partie bereits vor der Pause. Was Trainer Eugen Polanski zu bemängeln hatte – und was er nun fordert.

10.12.2023 , 12:18 Uhr

In der Vorsaison war Borussias U23 in der Regionalliga West Dritter, punktgleich mit dem Zweiten Wuppertaler SV. Gegen diesen Klub verlor Gladbachs Zweitvertretung zu Beginn der neuen Spielzeit aufgrund zweier Tore in der Nachspielzeit 2:3. Das Rückspiel ging nun wesentlich deutlicher aus: Die U23 unterlag auf eigenem Platz 0:4 (0:3) – mit der zehnten Niederlage im 18. Saisonspiel steht sie nur aufgrund der Tordifferenz über dem Strich, die Abstiegszone ist gefährlich nah. „Das Spiel war typisch für diese Saison. Wir waren nicht viel schlechter, haben aber trotzdem verdient 0:4 verloren. Wir müssen schnellstens die Fehler abstellen, denn nur so können wir in der Liga bestehen", sagte Trainer Eugen Polanski, dessen Team schon in der siebten Minute nach einem Eckball in Rückstand geriet. Entscheidend für die Niederlage war jedoch der Wuppertaler Doppelschlag kurz vor der Pause. 20 Bilder Das ist Eugen Polanski 20 Bilder Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) Zuvor hatte Borussia auf tiefem Untergrund durchaus ihre Chance auf den Ausgleich. Doch der Lupfer Ryan Naderis ging nur an den Pfosten. Auf der anderen Seite hatte Gladbach aber auch Glück, als Phil Kemper auf der Linie klärte. Trotzdem gab es noch zwei Gegentore. „Wir haben die ersten beiden Tore nach individuellen Fehlern bekommen. Damit werfen wir uns immer wieder selbst zurück. Da bezahlt die Mannschaft derzeit noch viel Lehrgeld, aber irgendwann ist auch diese Lernphase mal vorbei", sagte Polanski. Nach dem Wiederbeginn gelang es seiner Mannschaft, konzentrierter zu verteidigen und damit die Partie ausgeglichen zu gestalten. Das 0:4 konnte sie trotzdem nicht verhindern: Nach einem Konter war Tiago Pereira Cardoso ein viertes Mal geschlagen. „Ich hätte den zweiten Durchgang gerne zu Null gespielt. Das sind am Ende immer wieder Nackenschläge, die die Mannschaft verkraften muss", sagte Polanski. Warum Netz' Duell mit Hollerbach sinnbildlich für Gladbachs Niederlage ist Bei Borussias 1:3 Warum Netz' Duell mit Hollerbach sinnbildlich für Gladbachs Niederlage ist Das 1:3 bei Union zeigt, was Seoane Borussia noch nicht ausgetrieben hat Ein Echo des Derbys in Köln Das 1:3 bei Union zeigt, was Seoane Borussia noch nicht ausgetrieben hat Nach der dritten Niederlage in Folge bleibt den Borussen noch eine Gelegenheit, die Situation vor der Winterpause etwas zu verbessern: Am Samstag ist das Nachholspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Borussia: Pereira Cardoso – Kemper (46. Najjar), Foss, Lieder, Italiano – Schroers (64. Hoogewerf), Reitz, Korb (73. Andreas), Jung (46. Büyükarslan) – Naderi, Fukuda (64. Kader). Tore: 0:1 Schweers (7.), 0:2 Benschop (40.), 0:3 Demming (45.), 0:4 Saric (71.). Zuschauer: 858. Hier geht es zur Bilderstrecke: Borussias U23-Trainer seit 2001

