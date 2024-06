Borussias Mannschaftsteile Das zentrale Mittelfeld könnte ein neues Gesicht erhalten

Am 32. Spieltag setzte letztmals ein Gladbacher Mittelfeldspieler einen Akzent in der abgelaufenen Saison: In der Nachspielzeit verwandelte Florian Neuhaus bei Werder Bremen einen Elfmeter zum 2:2-Endstand, der Borussia einen immens wichtigen Punkt im Abstiegskampf einbrachte. Alles bestens war es damit jedoch nicht, weil sich Neuhaus über die Absprachen, wer im Falle eines Strafstoßes antreten soll, hinweggesetzt hatte – der Rüffel von Trainer Gerardo Seoane folgte. Die Szene passte gut zur gesamten Saison für die zentralen Mittelfeldspieler der Gladbacher: Es war ein Auf und Ab, es gab Höhen und Tiefen. So ambivalent hatte die Spielzeit im Sommer 2023 bereits begonnen.