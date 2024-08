Bunte Bundesliga Borussia in klassischen Trikotfarben unterwegs – früher war es anders

Mönchengladbach · Borussia Mönchengladbach bleibt beim Trikotsatz für die Saison 2024/25 den Vereinsfarben treu. Unterdessen wagen einige Konkurrenten in der Bundesliga farblich einiges. Was die Bayern, Union Berlin oder Hoffenheim tragen – und was es in Gladbach früher gab.

13.08.2024 , 11:06 Uhr

Hans-Jörg Criens und Wolf Werner im Zwiegespräch – aber sicher nicht wegen der gelben Borussia-Trikots mit blauen Hosen. Foto: Imago

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia