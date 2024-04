„Es tut unheimlich weh“ Ein Dreier-Hack reicht Borussia nicht in Hoffenheim

Beim ersten und zweiten Tor hatte Robin Hack noch „nicht so ausgelassen gefeiert“, aber als er auch noch ein drittes zum vermeintlichen Punktgewinn erzielte, rückten die sieben schönen Jahre, die der Angreifer bei der TSG Hoffenheim verbracht hat, endgültig in den Hintergrund. „Ich glaube, bei einem Dreierpack in der 90. Minute kann es mir keiner übel nehmen“, sagte Hack, der 2017 unter Julian Nagelsmann in der Bundesliga debütierte.