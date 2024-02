Am Rande des Bochum-Spiels Borussia trauert um Friedhelm Frontzeck und Ulrik Le Fevre

Borussias Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag stand auch im Zeichen der Trauer. Zwei verdiente Ex-Gladbacher sind binnen weniger Tage verstorben: Friedhelm Frontzeck, 1960 Mitglied der ersten Gladbacher Pokalsieger-Mannschaft, und Ulrik Le Ferve, der 1969 als erster Däne zu Borussia kam und ein wichtiger Faktor war in den beiden Meisterteams der Jahre 1970 und 1971. Auch dem am 20. Februar verstorbenen WM-Siegtorschützen von 1990, Andreas Brehme, wurde gedacht.