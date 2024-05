Uli Kohn stirbt mit 87 Borussia trauert um ihren besten Oberliga-Torjäger

1959 kam der in Königsberg (Ostpreußen) geborene Kohn vom Wuppertaler SV zu Borussia, gleich im ersten Pflichtspiel gegen Alemannia Aachen traf er dreimal, insgesamt schoss er in jener Saison in vier Spielen zehn Tore gegen die Aachener, die damit sein ausgemachter Lieblingsgegner waren. Mit 49 Toren in 100 Spielen ist Uli Kohn Borussias Rekordtorschütze in der Oberliga. In Gladbachs ewiger Torschützenliste steht Kohn in den Top Ten. Vor Frank Mill und hinter Bernd Rupp rangiert er auf dem achten Rang.