Umworbener U19-Torjäger Entscheidung über die Zukunft von Borussia-Talent Winsley Boteli gefallen

In Gladbach besitzt er aktuell noch einen Fördervertrag bis 2025, am Freitag wird er nach Informationen unserer Redaktion allerdings seinen ersten Profivertrag bei Borussia unterschreiben, pünktlich zu seinem 18. Geburtstag. Die Laufzeit des Vertrags ist zunächst auf vier Jahre ausgelegt, Boteli bekommt genügend Zeit, sich in Gladbach weiterzuentwickeln.