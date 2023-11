„Nicht in Aktionismus verfallen“ Was Virkus im Winter plant - und was bei Borussia passieren kann

Noch vier Spiele in der Bundesliga und eines im DFB-Pokal sind es bis zur Winterpause. Im Zuge dieser beginnt auch die nächste Transferphase, am 1. Januar öffnet sich das ominöse Fenster, in dem Zu- und Abgänge von Spielern möglich sind. In den vergangenen Jahren musste Borussia tätig werden. 2022 wechselte Denis Zakaria noch zu Juventus Turin, mit der Einnahme wurde Marvin Friedrich gegenfinanziert. 2023 ging Yann Sommer zum FC Bayern, dafür kam Jonas Omlin, der inzwischen Kapitän der Gladbacher ist.