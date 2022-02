Borussia nach der Transfer-Periode : Verwirrung um Fulgini - Domino mit Zakaria

Mönchengladbach Ihren einzigen Winter-Einkauf hat Borussia deutlich, bevor das Transferfenster schloss, getätigt. Am „Deadline Day“ gab es noch Aufregung um einen Franzosen, letztlich ging nur Denis Zakarias Wechsel über die Bühne. In welche Domino-Kette der sich einreihte und welche interessanten Profis nun vom Markt sind.

Einige Fans fragten nach dem „Deadline Day“: „Wo wart ihr, als Angelo Fulgini für zwei Stunden Spieler von Borussia Mönchengladbach war?“ Der Name des ehemaligen französischen U21-Nationalspielers war vergangene Woche bereits einmal herumgeschwirrt, nun sorgte er am letzten Tag der Transferperiode für kurzzeitige Aufregung. Vor allem, weil ein neuer Profi für einen zweistelligen Millionenbetrag allem widersprochen hätte, was zur aktuellen Finanzsituation des Vereins in der Corona-Pandemie bekannt ist. Doch es war nichts dran an dem vermeintlichen Last-Minute-Transfer des Mittelfeldspielers, der vom Profil her eher Jonas Hofmann als Denis Zakaria ähnelt.