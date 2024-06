Mittelstürmer im Fokus So ist der Stand bei Tim Kleindienst und Borussia

Der Mittelstürmer feierte im Sommer 2023 eine Renaissance in Gladbach. Gleich zwei Herren mit dieser Jobbeschreibung kamen neu dazu, den Tschechen Tomas Cvancara kauften die Gladbacher für 10,5 Millionen Euro, dazu liehen sie den Amerikaner Jordan Siebatcheu aus. So recht lief das Projekt aber noch nicht an, weil beide oft ausfielen. Cvancara kam immerhin auf vier Liga-Tore, Jordan auf fünf.