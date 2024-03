Kandidaten für die Sechs Wer Borussia als „Reparierer“ vor der Abwehr weiterhelfen könnte

Seit seiner Übernahme des Sportchef-Postens vor gut zwei Jahren will Roland Virkus einen „klaren Sechser“ verpflichten, einen „Reparierer“, wie er es auch oft nannte. Ko Itakura kam im Sommer 2022 mit dem entsprechenden Profil, aber einer vornehmlichen Ausbildung als Innenverteidiger – die er seitdem fast immer ausleben durfte. Am vergangenen Samstag beim 1. FC Heidenheim war das anders, Itakura gesellte sich an Julian Weigls Seite und half, das 1:1 zu halten.