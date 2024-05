Zehn Abgänge Mehrere Stammspieler verlassen Borussias U23 – darunter der Top-Torjäger

Zusammen kommen sie auf 422 Regionalliga-Partien in den vergangenen Jahren. Die meisten davon hat Schroers gesammelt, der auf 24 Tore in 120 Einsätzen kommt und mit neun Treffern in der vergangenen Saison Borussias Top-Torjäger gewesen ist. Für ihn dürfte der Schritt in eine höhere Liga anstehen, ähnlich wie es im vergangenen Jahr bei zahlreichen Spielern der Fall war, die aus Borussias U23 in die Dritte Liga wechselten, darunter Kaan Kurt (1860 München), Per Lockl (Waldhof Mannheim) und Tom Gaal, der mit dem SSV Ulm sensationell den Durchmarsch in die 2. Bundesliga geschafft hat.