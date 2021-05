Kostenpflichtiger Inhalt: Transfer-Kandidaten : Das könnte sich im Sommer in Borussias Mittelfeld tun

Schwer zu stoppen: Romain Faivre von Stade Brest (rotes Trikot). Foto: AFP/FRED TANNEAU

Analyse Mönchengladbach Geht Denis Zakaria? Geht Florian Neuhaus? So oder so könnte es Manager Max Eberl um neue Akzente im Mittelfeld gehen. In Kouadio Koné steht ein neuer Profi fest. Wir nennen lohnenswerte Transfer-Kandidaten und sagen, welcher aktuelle Profi es schwer haben dürfte.