Kandidaten-Scouting : Ein neuer Gladbach-Dribbler aus Frankreich? Auch Belgien lohnt sich

Borussia Mönchengladbach soll Nathan N‘Goumou (r.) vom FC Toulouse schon gescoutet haben. Foto: imago images/PanoramiC/Thierry Breton via www.imago-images.de

Borussia dürfte in Marcus Thuram ihren auffälligsten Eins-gegen-Eins-Spieler verlieren. Doch das Team hat Qualität im Dribbling schon länger nötig. Das Scouting führt unter anderem wieder nach Frankreich. Wir nennen sechs Spieler, die ins Profil passen würden.

Was Borussia nicht wirklich im Kader hat, fehlt vielen Bundesliga-Klubs: ein Dribbler der alten Schule, einer, der im Eins-gegen-Eins Räume aufmachen kann, weil er die Gegner auf engstem Raum düpiert und so die Abwehr des Gegners zermürbt. Ein bisschen Wehmut überkommt die Gladbach-Fans daher, wenn sie an die wilden Dribbel-Einlagen von Ewald Lienen denken mit seinen wehenden Haaren und der wirbelnden Zunge oder im Netz jenen Sololauf von Peter Wynhoff sehen, bei dem er einst halb Schalke eindrehte mit seinen Finten.

Marcus Thuram ist derzeit der Borusse mit den größten Dribbel-Qualitäten, doch zeigte er sie zu selten in dieser Saison. Der Franzose ist aber ein Phänomen, weil er trotz seiner Größe extrem wendig ist. Wahrscheinlich weckt er daher im Sommer das Interesse diverser Klubs und beschert Borussia wichtige Transfereinnahmen. Thuram wurde gescoutet, als noch das 4-3-3 bei Dieter Hecking ein Thema war. Da gab es zwei regelrechte Außenstürmer und noch einige Spieler, die prädestiniert waren für den Job: Ibrahima Traoré, Fabian Johnson oder Thorgan Hazard zum Beispiel. Aber die sind längst weg.

Auch Jonas Hofmann, der nun sein 150. Ligaspiel für Gladbach machte, kam 2016 als Flügeloption von Dortmund nach Gladbach, ist aber längst in die Zentrale eingerückt, zunächst als Achter und nun als Zehner. Er hat jedoch die Dribbelkunst nicht verlernt und kann auch mal durch die Mitte „reinwackeln“ in den Strafraum. Neben Stefan Lainers herausgeholtem Elfmeter in Fürth produzierte Hofmann in Wolfsburg das einzige Saisontor, das aus einem Dribbling resultierte. Eine echte Außenstürmer-Position gibt es derzeit ohnehin nicht in Gladbach, in Adi Hütters 3-4-2-1 bearbeitet der sogenannte Schienenspieler die gesamte Seite.

Patrick Herrmann ist ein klassischer Flügelspieler, aber eher einer der Sorte, der geschickt wird mit langen Bällen, ein typischer Konterspieler. Er kann Räume effektiv nutzen auf dem Flügel, das zeigte er beim 3:3 in Freiburg als seine Flanke das den Ausgleich brachte. Luca Netz ist dabei, reinzuwachsen ins Anforderungsprofil, er ist mutig und traut sich zu, auch mal einen Gegner auszutanzen. Inwieweit Hannes Wolf als Leihspieler auf der Außenbahn bei Swansea City seine Dribbelkünste erweitert hat, wird sich nach der Rückkehr des Österreichers zeigen. Und auch, ob er dann eine Variante für den Flügel ist oder eher mehr aus dem Zentrum kommt. Bei den Walisern macht Wolf als Flügelachter Dampf über links und bekommt viel Lob von seinem Trainer.

Foto: AFP/IAN KINGTON 17 Bilder Ablösefreie Kandidaten für Borussia

Interessantes kommt an der Stelle aus dem Nachwuchs: Yvandro Borges Sanches, der Luxemburger, der in der neuen Saison herangeführt werden soll an das Profiteam. Er hat in seinem Profil explizit „Linksaußen“ als Haupt-Position stehen. Welche Externen interessant sein könnten für Borussia, hat wie gewohnt Datenscout Mats Beckmann von „Createfootball“ eruiert.

Arnaud Nordin tauchte im Bundesliga-Kontext schon mal auf, als er vor einiger Zeit bei Mainz 05 gehandelt wurde. Der Linksaußen von AS Saint-Étienne ist im Sommer ablösefrei und damit weitaus günstiger als ein Ruben Vargas (ebenfalls 23), dessen Name gerade wieder im Umfeld Borussias herumschwirrt. Der Mann vom FC Augsburg würde wohl einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. „Nordin ist ein Spieler mit etwas inkonstanten Leistungen, der aber über die Fähigkeit verfügt, Spiele zu entscheiden“, sagt Beckmann. Auf vier Tore und fünf Vorlagen kommt er in 1700 Einsatzminuten. Mit sechs Dribblings pro Spiel übertrifft er den fleißigsten Gladbacher dieser Saison deutlich: Thuram geht 3,8-mal ins Eins-gegen-Eins. In den französischen U-Nationalmannschaften lief Nordin gemeinsam mit Mamadou Doucouré auf.

Der Blick geht weiter nach Belgien, wo Jean-Luc Dompé für Zulte Waregem 14 Tore aufgelegt hat. Der 26-jährige unternimmt sogar im Schnitt 7,6 Dribblings pro Spiel. „Ein sehr wandlungsfähiger Spieler“ sei der nur 1,70 Meter große Franzose, sagt Beckmann. „Er ist flexibel in der Chancenkreation, durch seine Tempodribblings auf der Außenbahn kommt er immer wieder in gefährliche Positionen, um für seine Mitspieler mustergültig aufzulegen.“ 4,4 Flanken mit einer Genauigkeit von 45 Prozent sind zudem stark. Sein Vertrag läuft 2023 aus.

Linksfuß Manuel Benson von Royal Antwerpen kann seinen Output (fünf Tore, fünf Vorlagen) zwar noch steigern, aber er gehört zu den wenigen Spielern in Europas Top-Ten-Ligen, die sogar auf mehr als zehn Dribblings kommen. „Ein kleiner, quirliger Kreativspieler mit tiefem Körperschwerpunkt. Er sucht praktisch immer das Eins-gegen-Eins, um einen Raumgewinn zu erzielen“, sagt Beckmann. Auch Benson ist in Antwerpen noch ein Jahr gebunden, hat in der Conference League internationale Erfahrung gesammelt.

Manuel Benson (r.) von Royal Antwerpen geht pro Spiel in mehr als zehn Dribblings. Foto: IMAGO/Belga/IMAGO/JOHN THYS

Die stärkste Saison spielt Junya Ito vom KRC Genk. Mit acht Toren und 15 Vorlagen zählt er zu den Topscorern in Belgien. Der Japaner ist allerdings schon 29 Jahre alt und mit einem geschätzten Marktwert von 7,5 Millionen Euro nicht so günstig.

Als Borussia den Innenverteidiger Anthony Rouault vom FC Toulouse gescoutet hat, soll auch sein Kollege aus der Offensive unter Beobachtung gestanden haben: Nathan N’Goumou kommt beim designierten Aufsteiger auf acht Tore und fünf Assists, ist seit November U21-Nationalspieler. Das will etwas heißen in Frankreich, schließlich wurde N’Goumous Ex-Kollege Manu Koné noch nicht berücksichtigt. „Der 22-Jährige hat noch einen überschaubaren Marktwert. Er geht nicht so häufig ins Dribbling wie die zuvor Genannten, hat mit 56 Prozent aber eine gute Erfolgsquote“, sagt Beckmann. „Er macht viel Tempo, das passt.“ Der Frankreich-Anteil in diesem Block überrascht wenig: In Christopher Nkunku, Moussa Diaby und Kingsley Coman kommen drei Top-Dribbler der Liga aus dem Land des Weltmeisters.

Elayis Tavsan, ein bald 21 Jahre alter Niederländer mit türkischen Wurzeln, hat in dieser Saison bei NEC Nijmegen erstmals auf sich auf aufmerksam gemacht. „Ein spektakulärer Spieler, der in den nächsten Jahren sicher kommen wird“, findet Beckmann. „Im Sommer gäbe es die Chance auf dem Markt, ihn frühzeitig zu binden.“ Fünf Tore, sieben Dribblings und fünf progressive Läufen zeugen von einem guten Paket.