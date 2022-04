Mehr als nur Transfer-Themen : Rund um Borussia wird es auf keinen Fall langweilig

Mönchengladbach Selbst in der Bundesliga ist noch nicht alles geklärt. Dort geht es für Borussia um Geld und Signale. Und wenn der letzte Spieltag vorbei ist, wird es richtig interessant. Der große Kaderumbruch mit all seinen Fragezeichen ist dabei nur das größte von zahlreichen Themen.

Der Klassenerhalt ist geschafft, der Europapokal definitiv nicht mehr drin. Dass es in den kommenden Monaten langweilig wird rund um Borussia Mönchengladbach, ist angesichts des größten Kader-Umbruchs seit mehr als zehn Jahren trotzdem beileibe nicht anzunehmen. Denn abseits der wichtigsten sportlichen Fragen – zu denen auch immer noch Adi Hütters Zukunft als Trainer gezählt werden muss – gibt es noch zahlreiche Themen, die den Verein und seine Fans bewegen werden. Wir zeigen, was bis zum Ende der Transferperiode am 1. September wichtig wird.