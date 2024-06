Stöger und Kleindienst Was Borussias Transfers mit Liga-Konkurrent Union Berlin zu tun haben

Ende April ist es noch mal gut gegangen gegen den 1. FC Union Berlin. Borussia hatte im Heimspiel gegen die Köpenicker zwar nicht den ersehnten Sieg im Kampf um den Klassenverbleib geholt, musste angesichts der guten Gästechancen aber froh sein, mit einem 0:0 davongekommen zu sein. Am Ende reichte es für Borussia als 14. des Abschlussklassements gerade so für den Ligaverbleib, einen Platz und einen Punkt vor Union Berlin, das sich in letzter Minute rettete.