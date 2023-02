Er soll Langzeit-Borusse werden Virkus und Farke voll des Lobes für Leihspieler Weigl

Ist Julian Weigl fit, spielt er. Das ist Fakt, seitdem der 27-Jährige am letzten Tag der Transferperiode im vergangenen Spätsommer von Borussia Mönchengladbach verpflichtet wurde. Seit seiner Einwechslung am fünften Spieltag bei der 0:1-Niederlage gegen Mainz 05 hat Weigl kaum eine Sekunde verpasst – lediglich beim 3:0 gegen RB Leipzig und beim 0:1 in Augsburg wurde er in der Nachspielzeit aus taktischen Gründen ausgewechselt.