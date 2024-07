22-Jähriger macht es wie Nicolas Gladbach-Torwart Olschowsky vor Leihe in die Niederlande

Deshalb würde Olschowsky nun einen ähnlichen Weg gehen wie der Mann, der ihm in der vergangenen Spielzeit den Rang abgelaufen hat als Herausforderer unter Borussias Profitorhütern: Moritz Nicolas. Der 26-Jährige war gleich viermal verliehen, kam aber weder bei Union Berlin in der Bundesliga noch beim VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga dauerhaft zum Einsatz. Erst bei Viktoria Köln in der Dritten Liga wurde Nicolas Stammkeeper, genau wie im Jahr darauf bei Roda Kerkrade – beim Liga-Konkurrenten De Graafschaps.