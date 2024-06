Busquets-Vergleich und Ambitionen Philipp Sander sagt, was die Borussia-Fans von ihm erwarten können

Damit ist er auf seiner persönlichen Karriereleiter eine weitere Stufe nach oben geklettert, erst nach einer Leihe zum SC Verl in der Saison 2020/21, in der Sander 35 Drittliga-Spiele absolvierte, setzte er sich im Jahr darauf auch in Kiel durch. Nun folgt der Schritt für den gebürtigen Rostocker an den Niederrhein. „Vor drei Jahren wäre ich in Ohnmacht gefallen, wenn so ein Verein Interesse an mir gezeigt hätte. Borussia ist ein Klub, der zu mir als Spielertyp wie die Faust aufs Auge passt, der dafür steht, mutigen und guten Fußball zu spielen“, sagte Sander nun in einem Interview mit der „Sport Bild“.