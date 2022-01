Union Berlins Innenverteidiger : Marvin Friedrich steht kurz Winter-Wechsel nach Gladbach

Bald Teamkollegen bei Borussia Mönchengladbach: Marvin Friedrich (r.) und Florian Neuhaus. Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Mönchengladbach Schon am Mittwoch soll er unterschreiben, wenn alles glatt läuft: Borussia Mönchengladbach will Marvin Friedrich von Union Berlin noch in diesem Winter verpflichten. Er würde die Matthias-Ginter-Lücke schließen, bevor sie überhaupt entsteht.

Borussia Mönchengladbach steht kurz vor der Verpflichtung eines Nachfolgers von Matthias Ginter. Kurz vor Silvester war bekannt geworden, dass der Verein den auslaufenden Vertrag des Innenverteidigers nicht verlängern will. Der Neue befindet sich nach Informationen unserer Redaktion bereits in Mönchengladbach und soll am Mittwoch unterschreiben: Es handelt sich um Marvin Friedrich von Union Berlin.

Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst berichtet, dass der 26-Jährige im Winter-Transferfenster kommen soll. Friedrichs Vertrag bei Union läuft ebenfalls aus. Damit würde eine Ablösesumme fällig, die Borussia trotz der angespannten finanziellen Situation in der Corona-Pandemie stemmen könnte. Nach Informationen unserer Redaktion hat Manager Max Eberl schon länger ein Auge auf Friedrich geworfen für den Fall, dass Ginter den Klub verlässt.

Der 1,92 Meter große Verteidiger wurde in Kassel geboren, mit 15 wechselte er nach einem Jahr in der Jugend des SC Paderborn zum FC Schalke 04, für den er am 13. September 2014 sein Bundesliga-Debüt feierte – bei einer 1:4-Niederlage im Borussia-Park. Nach anderthalb Spielzeiten beim FC Augsburg schloss sich Friedrich im Januar 2018 Union Berlin an. Mit den Köpenickern schaffte er 2019 den Aufstieg und zog 2021 – auf Kosten Gladbachs – in die Europa Conference League ein.