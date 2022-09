Jordan Siebatcheu (Young Boys Bern - zu Union Berlin gewechselt)

Position: Mittelstürmer

In der Schweiz ist Bern erstmals seit 2017 nicht Meister geworden, doch am 1,90-Meter-Mann lag es nicht – mit 22 Treffern hat sich Siebatcheu die Torjägerkrone gesichert. „Er ist mit gerade 26 Jahren in einem Top-Alter und kommt Sébastien Haller durchaus nahe“, sagt „Createfootball“. „Trotz seiner Größe verfügt er über eine solide Grundschnelligkeit, ist robust und technisch auf einem guten Niveau.“ Am 30. Juni wurde Siebatcheus Wechsel zu Union Berlin bekanntgegeben, dort soll er Taiwo Awoniyi ersetzen - was ihm bislang gelingt.