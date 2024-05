Budgetplanung für weiteren Umbruch Borussias Transfer-Sommer beginnt unter schwierigen Bedingungen

In Borussia Mönchengladbachs Geschichte sind 2016 und 2019 zwei Rekordsommer. Nie nahm der Verein mehr Geld auf dem Transfermarkt ein als vor acht Jahren: Bereits Ende Mai spülte Granit Xhaka mit seinem Wechsel zum FC Arsenal 43 Millionen Euro in die Kassen. Und dann wurden vor fünf Jahren auf der Ausgabenseite neue, aber im internationalen Kontext immer noch moderate Maßstäbe gesetzt: Etwas mehr als 40 Millionen Euro investierte Borussia in den Kader ihres neuen Trainers Marco Rose, der selbst fünf Millionen Ablöse gekostet hatte.