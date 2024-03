Kiels Kapitän soll kommen Borussia vor Verpflichtung von Philipp Sander

Sander wird in Kiel eine beeindruckende Entwicklung bescheinigt. Er gilt als Schaltzentrale der „Störche“ mit großer Spielintelligenz. Das Portal „ballorientiert“ notiert in einer Analyse, Sander sei „sehr aktiv in der Zweikampfführung“ und habe ein „gutes Gespür für zweite Bälle“, weshalb er nicht umsonst die meisten Gegenpressingaktionen in der 2. Liga hat. Ihn auf die Rolle als Sechser oder Achter festzulegen, wäre nicht präzise, Sander ist mitunter überall zwischen den Strafräumen unterwegs.