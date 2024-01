Was Virkus und sein Team angehen müssen Das ist Borussias To-do-Liste für die Kaderplanung

Yvandro Borges Sanches ist an NEC Nijmegen verliehen worden, Hannes Wolfs Vertrag ist aufgelöst worden und er hat sich dem New York City FC angeschlossen. Bislang sind Borussia Mönchengladbachs Aktivitäten auf dem Winter-Transfermarkt überschaubar, alles, was darüber hinausgehen könnte, ist noch theoretischer Natur – sei es eine Leihe von Jan Olschowsky oder ein Verkauf von Florian Neuhaus.