Trainingseindrücke Wie Borussia die Probleme aus dem Freiburg-Spiel aufarbeitet

Dass Max Wöber und Christoph Kramer sich den Ball in einer Zwei-gegen-Eins-Situation wenige Meter vor dem Tor dreimal hin- und herschoben, gefiel Gerardo Seoane gar nicht – vor allem, weil Jan Olschowsky Wöbers Schuss parierte. „Wir sind nicht in einer Situation, in der wir fahrlässig sein können mit so Chancen“, rief Gladbachs Trainer über den Platz. „Finish the action“, fügte er hinzu, um jedem Borussen klarzumachen, dass er schnelle und klare Torabschlüsse sehen will.