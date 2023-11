Personal-Update bei Borussia Mehrere Ausfälle am Mittwoch - Robin Hack freut sich über Baby

Im Vergleich zum Wochenauftakt gab es beim Personal einige Veränderungen. Hannes Wolf trainierte am Rand und ging früher in die Kabine. Robin Hack war wieder da, sein Sohn Ameo hat am Dienstag das Licht der Welt erblickt. Dafür setzten Joe Scally, Moritz Nicolas, Tomas Cvancara und Jordan Siebatcheu am Mittwoch aus. Zu den Gründen wollte Borussia auf Nachfrage zunächst nichts mitteilen, weitere Infos soll es am Donnerstag auf der Pressekonferenz mit Seoane geben.