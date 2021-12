Als zweiter Profi nach Florian Neuhaus betrat Matthias Ginter am Mittwoch (29. Dezember 2021) den Trainingsplatz am Borussia-Park. Fast gleichzeitig erschien die Meldung auf der Vereinshomepage, in der Manager Max Eberl erklärte, dass nicht Ginter eine Vertragsverlängerung abgelehnt habe, sondern er selbst Ginters Berater vor Weihnachten mitgeteilt habe, nur noch bis Sommer mit dem Nationalspieler zu planen.