Borussia-Training am Montag : Farke setzt mit dem Rugby-Ei einen spielerischen Reiz

Borussia-Training am Montag

Mönchengladbach Nicht nach vorne, sondern nur nach hinten spielen? Das war für die meisten Borussia-Profis zunächst eine Umstellung, als Daniel Farke ein Rugby-Ei mitgebracht hatte. Doch dann entstand ein abwechslungsreiches Trainingsspiel. Mit dem Ball am Fuß brachte ein Youngster die Fans zum Raunen.

Frankreich hat im März das prestigeträchtige Six-Nations-Turnier gewonnen, im nächsten Jahr findet dort die Weltmeisterschaft statt – dass Marcus Thuram mit Rugby etwas mehr anfangen konnte als einige seiner Teamkollegen, verblüffte am Montag auf dem Trainingsplatz am Borussia-Park demnach nicht. Das war natürlich auch Trainer Daniel Farke nicht entgangen, der in der zweiten Einheit der Vorbereitung gleich mal einen spielerischen Reiz setzte.