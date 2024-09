Borussia-Training am Montag Gedanken an ter Stegen und Torschüsse bei 28 Grad

Mönchengladbach · Der Ex-Borusse Marc-André ter Stegen wurde am Montag zur Nummer eins der Nationalmannschaft befördert, während in Gladbach die aktuellen Profis trainiert. Wer in der ersten Einheit der Länderspielpause auf dem Platz stand und was zu sehen war.

02.09.2024 , 17:06 Uhr

Moritz Nicolas ist einer der Profis, die in der Länderspielpause am Borussia-Park sind. Foto: jdp/Jens Dirk Paeffgen