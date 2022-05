Nach Hütters Aus : Warum Gladbach die Stil-Frage stellen sollte

Wie sieht der künftige Borussia-Stil aus? Roland Virkus arbeitet an der Antwort. Foto: dpa/Federico Gambarini

Analyse Mönchengladbach Gladbach wollte den RB-Stil „oben drauf“ packen, doch das hat nicht wirklich geklappt. Nun dürfte es eine Rückbesinnung auf das geben, was Borussia jahrelang stark gemacht hat. Sie muss dahin zurück, wo sie zuletzt im Sommer 2019 war.

2019 holte Ex-Manager Max Eberl den Trainer Marco Rose, er sollte Borussias Fußball ein Extra „oben drauf“ geben. Zuvor hatte sich Borussias Spiel aus dem Ballbesitz heraus entwickelt, zuweilen zu sehr in Ruhe und Gemächlichkeit, es sollte mehr abgehen in Gladbach. Dafür sollte Rose sorgen, der Action versprach. Doch verließ Borussia auch an der Stelle den Gladbacher Weg.