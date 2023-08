Borussias neuer Trainer Darum ist Seoane Gladbachs Hoffnungsträger Nummer eins

Das, was bleibt, sagt viel über einen Menschen aus. Dass Gerardo Seoane, 44, bei den Bernern, die es mit Young Boys halten, gut gelitten ist, überrascht nicht. Schließlich hat er vier Titel in die Schweizer Hauptstadt geholt, drei Meisterschaften und einmal den Cup, er hat damit die lange Vorherrschaft des FC Basel in der Schweiz pulverisiert. Doch es ist nicht nur der Erfolg, der Seoane zum Berner Darling gemacht hat, sondern auch seine Art. Seoane, aufgewachsen in einem Vorort in Luzern, aber mit spanischen Wurzeln, weil seine Eltern aus Galizien stammen, ist ein volksnaher Fachmann, so kann man es wohl sagen.